John Lithgow conferma che sarà Silente nella serie di Harry Potter

chediDopo il successo degli otto film della Warner Bros, l’amatadi libri di J. K. Rowling è ora pronta a passare al piccolo schermo in una nuovatargata HBO. La scorsa settimana è stato riportato che l’attoreera vicino a un accordo per interpretare, un ruolo precedentemente interpretato dagli attori scomparsi Michael Gambon e Richard Harris. Ora, in un’intervista rilasciata oggi a Liam Crowley di ScreenRant per promuovere il suo nuovo progetto, The Rule of Jenny Penn,ha orato ufficialmente di essere stato scritturato per il ruolo del Preside di Hogwarts.Sebbene l’attore, che ha 79 anni, non riveli alcun dettaglio su progetto, ammette che la decisione di accettare è stata difficile a causa dell’immenso impegno di tempo che questacomporta in questa fase della sua carriera.