Fanpage.it - Jhoanna Quintanilla uccisa a Milano, si indaga sulla vita privata di Pablo Gonzalez accusato di omicidio

Leggi su Fanpage.it

è in carcere dal 7 febbraio pere occultamento di cadavere. Il 40enne avrebbe ucciso la compagnail 24 gennaio e si sarebbe disfatto del corpo, che ancora non si trova. Per gli inquirenti, l'uomo starebbe provando a sviare le ricerche.