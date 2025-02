.com - Jesi / Fioretto, Maria Elisa Fattori oro a squadre agli Europei Under 17 in Turchia

Ad Antalya 2025 la promettente campionessana del club schermain formazione con Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini, 25 febbraio 2025 – La terza giornata dei CampionatiCadetti e Giovani “Antalya 2025”, che segnava l’inizio delle competizioni a17, ha regalato un super-tris di trionfi azzurrini in diverse armi.Tra questi c’è da registrare lo splendido Oro nelfemminile del team composto dallana, insieme a Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini, che hanno conquistato il gradino più alto del podio in un epilogo ricco d’emozioni.L’Italia in avvio di giornata ha vinto in scioltezza l’ottavo di finale contro la Croazia, per 45-17, e anche nei quarti è sempre stata in controllo del match con l’Ucraina, imponendosi 45-31.