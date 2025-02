Amica.it - Jason Knauf, ex assistente di William e Kate Middleton, ha raccontato un curioso e inedito fatto legato alla nascita di Charlotte

Leggi su Amica.it

. Forse il nome non vi dirà molto ma basterebbe leggere il suol curriculum per rendersi conto dell’importante ruolo che l’uomo ha avuto, in passato,corte dei Windsor. Giusto per citare qualche incarico, dal 2015 al 2021 ha lavorato per il principein qualità di addetto stampa ed è stato anche segretario alle comunicazioni di Meghan Markle, quando ancora la duchessa era una working royal. Unreale, insomma, che ha avuto accesso a un mondo ai più tenuto nascosto. E che, chissà, quali verità ha scoperto.L’exdivuota il saccoCon il dovuto rispettoprivacy dei reali, nelle scorse ore ha vuotato il sacco in un’intervista con 60 Minutes Australia.