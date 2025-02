Jameson Distilled Sounds | Mecna protagonista a Milano per San Patrizio La terza tappa a maggio a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo dell’evento di dicembre a Roma che ha visto la presenza di oltre mille partecipanti,fail 17 marzo 2025 presso Tenoha dalle ore 19. In occasione di Sanè pronto ad ospitare una serata all’insegna della migliore musica pop-urban con, uno dei principali esponenti della scena rap-underground., che ha all’attivo oltre 6 album, 9 dischi d’oro e oltre 100 date live in Italia, ci proporrà un esclusivo show che vedrà sul palco la sua band per una scaletta composta dai suoi brani più mainstream a quelli più underground.torna adopo un anno dalla360° – Love music & art exhibition. Di nuovo sul palco ci saranno ad esibirsi Claudym, Bassi Maestro, Goedi e Filo, che lo scorso dicembre incantarono con la loro energia il palco della Hacienda di Roma.