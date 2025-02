Lopinionista.it - James Senese annuncia nuovo album “Chesta nun è ‘a terra mia” e nuovo tour

NAPOLI –ildal titolo “nun è ‘amia”, il ventiduesimo della sua lunga carriera, in uscita all’inizio di maggio (Arealive / distr. Believe). Contestualmente partirà ildi presentazione e di celebrazione degli 80 anni diappena compiuti.nun è ‘amia – Ottant’anni10 maggio – Auditorium Parco della Musica – Roma11 maggio – Teatro Duse – Bologna18 maggio – Teatro Dal Verme – Milano05 luglio – Piazza Sant’Anna – Teramo12 luglio – San Giovanni Rotondo (FG) – Piazza EuropaTra i musicisti e compositori più rilevanti della scena musicale italiana,è il simbolo di una ricerca incessante e di un’energia che non conosce limiti. Da quasi sessant’anni, con passione e dedizione, calca i palchi di teatri, festival e club, portando con sé un sound unico che fonde le radici napoletane con le influenze internazionali: un linguaggio sonoro innovativo, che lo ha consacrato come figura di riferimento per generazioni di musicisti e amanti della musica.