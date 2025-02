Nerdpool.it - James Gunn parla del suo prossimo film DC: che sia Superman 2?

, co-presidente di DC Studios, ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto per l’Universo DC, che potrebbe essere un seguito di, ma ha evitato di confermare esplicitamente quale progetto fosse durante un evento stampa di DC Studios. L’annuncio arriva mentre il lavoro di post-produzione sucontinua, in vista dell’uscita delprevista per l’11 luglio 2025. Sotto la direzione die Peter Safran, la DC Studios ha tracciato una roadmap per la fase “Gods and Monsters”, comprendentee serie TV, con numerosi progetti ora in varie fasi di sviluppo e produzione. Tuttavia, questa è la prima volta che sidi un sequel diretto deldi, a sottolineare la fiducia che Warner Bros. Discovery ripone nella nuova visione creativa dei DC Studios.