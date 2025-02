Game-experience.it - James Gunn incontra NetherRealm e Rocksteady perché vuole nuovi giochi DC

L’universo videoludico DC non si ferma nonostante il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League.e Peter Safran, a capo dei DC Studios, hanno infatti confermato di aver avuto incontri conStudios eStudios per discutere lo sviluppo dibasati sui supereroi DC. L’obiettivo è quello di costruire un ecosistema più solido per iDC, garantendo una maggiore coerenza narrativa con i film e le serie TV.Come riportato da ComicBook,e Safran stanno collaborando a stretto contatto con JB Perrette, CEO di Warner Bros. Discovery Global Streaming and Interactive Entertainment, per delineare la nuova strategia. Anche se non sono stati annunciati titoli specifici, le speculazioni suggeriscono il possibile sviluppo di Injustice 3 da parte die un nuovo gioco di Batman in lavorazione presso