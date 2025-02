Terzotemponapoli.com - Jacomuzzi: “Raspadori è un giocatore che può fare la differenza. Su Lookman al Napoli… “

: “è un ragazzo estroverso, pieno di vitalità, È unimprevedibile, con grande velocità, che può diventare importante per qualsiasi squadra. Se il Napoli dovesse prenderlo, potrebbe essere una mossa interessante”A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, presidente dell’Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta. Queste le sue parole:Qual è lo stato di salute del calcio italiano secondo?“Nel calcio italiano non si vedono miglioramenti. Il mio riferimento è alle squadre italiane nelle coppe europee, e adesso pensavo al nostro CT, Spalletti. Che difficoltà sta affrontando per costruire una squadra vincente? Per esempio, se dovesse guardare la partita Milan-Juve, tra tutti i giocatori italiani che vede, cosa potrebbe trovare? Purtroppo, per trovare qualcosa di veramente positivo, deve scavare a fondo”.