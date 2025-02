361magazine.com - Jacobs – Tortu: «Gli credo, ma è avvilente. Piuttosto che barare arrivo ultimo»

Leggi su 361magazine.com

Le parole dello sprinterIn vista della qualifica per i Mondiali di Tokyo la situazione della staffetta 4×100 italiana non è di certo ottimale. La Spy Story che vedepresunta vittima di uno spionaggio da parte di Giacomo, fratello di, di certo non passa inosservata.Nella puntata delle Iene, in onda questa sera, 25 febbraio,è stato intercettato dal programma di Mediaset e ha parlato proprio di quanto sta accadendo.Leggi anche: Spionaggio, il padre Salvino: “Non sapevo nulla”Attualmente lo sprinter, ex campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, si sta allenando negli USA, dove è nato e dove ha vissuto l’abbandono del padre: «Ho vissuto l’abbandono di non avere mai avuto una figura paterna nella mia vita e, quindi, ho sempre avuto questa paura inconscia che, se non facevo bene le cose, le persone alle quali volevo bene mi potessero abbandonare».