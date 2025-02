Quotidiano.net - Italia nel programma Gcap: innovazione e sovranità tecnologica per il futuro della difesa

La partecipazione del'al"potrà dare al Paese una ricaduta importantissima sia pertecnologia sia per la crescita di una filiera di eccellenza, con un panorama di tecnologie e competenze ad alto spettro", "mantenendo unapiena e completa" nel contesto di "un modello di sviluppo e di partnership innovativo, con una partnership bilanciata, un livello di ritorno che sarà bilanciato tra tutti i partner. Ed è particolarmente importante". L'amministratore delegato di Mbda, Giovanni Soccodato, lo ha evidenziato in audizione in Senato, di fronte alla Commissione Affari Esteri e, sulparitetico di, Regno Unito e Giappone per un sistema diaereo imperniato su un caccia di prossima generazione. Per ilservono "soluzioni estremamente innovative": questo "significa per noi andare poi anche a ricercare all'interno del panorama nazionale dei partner che abbiano competenze tecnologiche specifiche che possiamo mettere a frutto e integrare.