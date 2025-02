Quotidiano.net - Italia e Francia divise sull'invio di truppe europee in Ucraina

Quella di inviareper un cordone militare in"è un'ipotesi che lasostiene da tempo. L'non la reputa la soluzione più efficace. Che io ricordi, non c'è mai stata una forza di interposizione internazionale tra due eserciti di questa portata. Da entrambi i lati ci sono più di un milione di soldati armati e non vedo bene quale sia la forza di interposizione tra questi due eserciti". Lo ha dichiarato Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l'Attuazione del programma, a margine della conferenza stampaa medaglia del Poligrafico "Due anni di resistenza". "Altro discorso è quello di una missione internazionale con cappello Onu in un contesto di pace - ha aggiunto -. Missioni di pace di questo genere l'le ha fatte più volte, semmai se ne parlerà, e se ne parlerà anche con l'