Oasport.it - Italia-Danimarca oggi, Nations League calcio femminile: orario, programma, tv, streaming

, martedì 25 febbraio (ore 18.15), la Nazionalena diaffronterà lanella seconda giornata del Gruppo 4 della Lega A di2025. Le azzurre, reduci dal successo di misura all’esordio contro il Galles a Monza, vorranno concedere il bis allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia.Non sarà una partita semplice contro le danesi, squadra che precede le azzurre nella classifica mondiale:n.12 del ranking FIFA en.13. La formazione allenata dallo Andrée Jeglertz (con la Finlandia dal 2010 al 2016) può contare in particolare su un reparto offensivo molto forte in cui Pernille Harder del Bayern Monaco è il pericolo pubblico numero uno, considerando le sue 76 reti in 156 presenze con la maglia della propria selezione.Andrea Soncin punterà le proprie fiches sulla forza del gruppo.