Italia – Camion esce di strada e sfonda un intero palazzo | l’incidente è spaventoso

Un incidentesi è verificato intorno alle 10 di stamattina a Domegliara, piccola frazione in provincia di Verona, lungo via De Gasperi, in un tratto della statale 12.Per cause ancora da accertare, un'auto e unsi sono scontrati. Il conducente delha cercato di evitare un impatto più grave sterzando, ma è finito contro un edificio, un laboratorio artigianale.Secondo una prima ricostruzione, l'auto sembra aver invaso la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo ilcarico di ghiaia. Nell'impatto, ilista ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa contro un muro del laboratorio,ndolo.Nonostante la scena drammatica, il bilancio è meno grave di quanto inizialmente temuto: l'unica persona ferita è la donna alla guida dell'auto, mentre ilista ha riportato solo lievi ferite.