Israele-Iran la guerra ombra delle spie è senza fine

In un Medio Oriente segnato da crisi, tensioni e scontri militari dopo il “big bang” rappresentato dagli attacchi di Hamas indel 7 ottobre 2023 continua ladei servizi segreti tra lo Stato Ebraico e l’. La sensazione è che il clima di calma apparente garantito dal duplice cessate il fuoco in Libano e a Gaza stia venendo sfruttato dai due maggiori rivali regionali sia per proiettare le proprie attività di raccolta informativa sugli avversari a un più alto livello di complessità sia per stringere le viti del controspionaggio su network nemici ritenuti potenzialmente pericolosi.Riparte la?Alcune notizieultime settimane lasciano pensare che tra Tel Aviv e Teheran lasi sia intensificata su ogni fronte. Per l’portare il proprio spionaggio nel territorio israeliano serve a controbilanciare l’ingresso in forze del Mossad nella Repubblica Islamica e le conseguenti manovre volte a colpire alti ufficiali, scienziati nucleari e altri target di primo piano nel territorio del Paese centroasiatico, acquisendo informazioni sulle capacità di difesa di Tel Aviv e suoi assetti.