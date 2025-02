Ilfattoquotidiano.it - Israele, il vicepresidente della Knesset vuole uccidere tutti gli adulti di Gaza: ‘Eliminateli’. Sventato attacco palestinese: bomba da 100 kg

Un nuovo massacro ae anche a Jenin. A sperare in ancora più morti, dopo le quasi 50mila vittime nella Striscia in poco più di un anno di guerra, è il, il Parlamento israeliano, Nissim Vaturi, che ha definito i residenti di“feccia, subumani”. “Nessuno al mondo li. I bambini e le donne vanno separati e glieliminati”, ha detto l’esponente del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, in un’intervista ieri alla radio di ultraortodossi Kol BaRama. “Chi è innocente a? I civili sono usciti e hanno massacrato la gente a sangue freddo”, ha aggiunto.E anche per Jenin, una delle città più colpite dai blitz israeliani in Cisgiordania, Vaturi prospetta un futuro come quelloStriscia, affermando che i palestinesi rilasciati come parte dell’accordo condovrebbero essere trasferiti lì “in modo che possano essere eliminati in seguito”.