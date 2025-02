Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: VERONICA GENTILI È LA SCELTA MIGLIORE PER CONDURRE IL REALITY?

Leggi su Bubinoblog

L’deitornerà in tarda primavera su Canale 5. Questi almeno sono i propositi di Mediaset per il celebreche ha vissuto tempi e ascolti decisamente migliori.Ora si cerca di invertire la rotta a partire dalla conduzione. Niente Vladimir Luxuria che non ha convinto appieno. Niente Ilary Blasi, ora impegnata con la “novità” The Couple.Ovvero il Grande Fratello in coppia: compagni di vita, parenti, amici, etc. E niente Alfonso Signorini che dall’autunno sta conducendo no stop due volte a settimana il padre dei.La fumata bianca sarebbe arrivata, riferisce Dagospia, e riguarda il nome di, giornalista di politica, attualità e ora volto delle Iene. È laperl’?L'articoloDEIÈ LAPERIL? proviene da BUBINO.