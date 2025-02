Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi 2025: la nuova conduttrice, data di inizio e opinionisti

Dopo settimane di speculazioni sull’dei, è finalmente arrivata la conferma. Veronica Gentili sarà la. La giornalista e volto noto della televisione italiana prenderà il posto di Vladimir Luxuria, ponendo fine al toto-nomi che aveva visto in corsa anche Diletta Leotta e il possibile ritorno di Ilary Blasi. Scopriamo inoltre quando è previsto l’, il cast e gli.La scelta di Veronica Gentili: un nuovo volto per L’La decisione di affidare la conduzione a Veronica Gentili è stata anticipata da Dagospia e ha già suscitato reazioni contrastanti. Se da un lato c’è chi accoglie con curiosità questa scelta, dall’altro pare che la società di produzione del reality non sia del tutto convinta dellapresentatrice.I motivi della riconferma dell’deiInoltre, i bassi ascolti registrati da La Talpa hanno fatto vacillare la sicurezza di Mediaset nel proseguire con un nuovo capitolo del reality.