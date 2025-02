Abruzzo24ore.tv - Isernia e Abruzzo: unione storica in vista?

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- La provincia diavanza verso la riunificazione con l', tra entusiasmi e iter burocratici complessi, mentre Pescara ospita il primo convegno a sostegno dell'iniziativa. La provincia diha avviato un processo per tornare a far parte dell', raccogliendo oltre 5.200 firme a sostegno di un referendum per l'aggregazione. Questa iniziativa, promossa dal Comitato per il Referendum guidato da Antonio Libero Bucci, ha trovato un primo sostegno pubblico ingrazie all'Associazione Scuola, Cultura e Arte di Pescara, presieduta dall'ex parlamentare Gianni Melilla. Il 13 marzo, presso la sede della Fondazione Pescar, si terrà un convegno intitolato "Le ragioni per riuniree Molise", con la partecipazione di Bucci e altri esponenti locali. Melilla ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, definendo la separazione del 1963 trae Molise come una scelta "irrazionale e dannosa" per entrambe le regioni.