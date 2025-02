Unlimitednews.it - Irfis, una misura per le famiglie siciliane in difficoltà

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – Un contributo di solidarietà una tantum a fondo perduto per lein, con Isee inferiore a 5 mila euro: è lamessa in campo dalla Regione Siciliana, attraverso l’assessorato alla Famiglia. A gestire i 30 milioni di euro disponibili grazie all’ultima finanziaria è l’. C’è tempo fino al 15 aprile per presentare la domanda in piattaforma, quindi sarà stilata una graduatoria in base ai diversi parametri contenuti nell’avviso., su impulso del Governo regionale, conferma la propria attenzione per il socialexd6/fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo