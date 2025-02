Biccy.it - Iovino e gossip, ecco perché si parla di crisi tra Tony Effe e Giulia

Leggi su Biccy.it

Nei giorni scorsi moltissimi siti hanno riportato il rumor secondo il qualeDe Lellis sarebbero in, qualcuno ha addiritturato di una rottura. Ma c’è qualcosa di vero dietro a queste voci? Pare proprio di no, Gabriele Parpiglia infatti nel programma di Studio 100, 100% Parpiglia, ha rivelato come mai è nato questo pettegolezzo. Sembra infatti che il rapper si sia presentato da solo a un evento organizzato dal suo caro amico Cristiano, che sette anni fa è stato al centro di unproprio con la De Lellis.Da Il Mattino a Chi, sono decine i magazine e i portali che in passato hannoto di una presunta relazione tra il personal trainer (che a quanto pare è sempre in mezzo) e l’influencer. Stando alle rivelazioni di Parpigliapotrebbe aver consigliato adi non accompagnarlo alla festa del suo amico Cristiano.