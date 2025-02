Inzaghi pensa già a Napoli-Inter | la mossa del tecnico non lascia dubbi

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime – Simonee l’attesa per il big match dello stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri: ilnerazzurro è già proiettato allo scontro diretto per lo Scudetto.Il calcio d’inizio di Como –ha fin da subito fatto intuire che le difficoltà delle ultimissime settimane per la squadra di Antonio Conte sono tutt’altro che alle spalle. Effettivamente, l’autorete goffa di Amir Rrahmani è una fotografia piuttosto fedele sull’attuale momento degli azzurri, che si sono visti sfilare anche il primo posto in classifica. A pesare sulle spalle del gruppo partenopeo è senzao una condizione non eccelsa, malus ritenuto ancor più pesante dai vari infortuni che hanno sostanzialmente mutilato ildella propria fascia sinistra.Il rientro di Leonardo Spinazzola, associato a quello possibile di Mathias Olivera per il big match di sabato sera (clicca qui per le ultime novità), può rappresentare il ritorno al (recentissimo) passato per Conte, che nel frattempo ha dovuto fare di necessità virtù con il passaggio al 3-5-2.