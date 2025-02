Rompipallone.it - Inzaghi in un’altra big: l’annuncio

Il futuro del tecnico nerazzurro è ancora tutto da scrivere. In queste ultime ore è arrivato un aggiornamento sul piacentinoSimonein questi anni ha ottenuto risultati molto importanti sulla panchina dell’Inter. Con il suo arrivo i nerazzurri hanno cambiato passo e trovato continuità dei risultati sia in Italia che in Europa. Questo ha portato il piacentino a finire nel mirino di diverse squadre e non è da escludere che una big possa provarci anche in estate. Secondo quanto riferito da Relevo, la squadra cambierà tecnico al termine della stagione e un tentativo per l’ex Lazio lo si potrebbe fare.Poi la parola passerebbe ae l’Inter. Il contratto è in scadenza nel 2026 e per il momento non c’è nessuna certezza. La possibilità di continuare insieme c’è, ma il discorso a quanto sembra è rinviato al termine della stagione.