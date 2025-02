Internews24.com - Inzaghi a Mediaset: «Teniamo molto alla Coppa Italia! Milan in semifinale? Quello è il nostro obiettivo…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua a pochissimi minuti dall’inizio del match dicontro la LazioIntervenuto ai microfoni di, il tecnico nerazzurro. Simoneha parlato così prima del match ditra Inter e Lazio:QUANTO CIE CHE RISCHI CI SONO? – «Senz’altro cima sappiamo che incontriamo una squadra di assoluto valore, che lo sta dimostrando sia inche in Europa. Ci sarà da fare una partita importante».COME GESTIRE QUESTO IMPEGNO CONTINUO DI PARTITE? – «Sappiamo che inizia un tour de force, ci saranno 6 partite in 20 giorni, quindi ci sarà da cambiare cercando di recuperare alcuni giocatori. Purtroppo stasera ci mancano Thuram, Carlos Augusto e Zalewski che ci avrebbero dato chiaramente un aiuto in più nelle rotazioni»QUANTO STUZZICA L’IDEA DI POTER INCONTRARE ILIN? – «chiaramente è ilobiettivo, siamo ai quarti di finale, giochiamo in casa e vogliamo fare una grande gara»LE PAROLE DI AUSILIO E MAROTTA NEI MIEI CONFRONTI E SUL RINNOVO – «Io stobene all’Inter, c’è grande sintonia tra tutti i reparti.