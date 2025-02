Dayitalianews.com - Investita mentre attraversava la strada: Daniela aveva solo 19 anni. E’ stata travolta da una Mercedes guidata da un uomo di 71 anni che ha chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi. La tragedia lungo via Laurentina a Roma

Una mattinata segnata dal dolore e dallaquella di oggi in via, dove una giovane di 19è rimasta vittima di un drammatico incidentele. L’impatto fatale è avvenuto nei pressi del centro commerciale Maximo, all’altezza del civico 865, nella zona della Cecchignola.L’incidente e iLa ragazza, originaria della provincia di Salerno, stava attraversando laquando èda una, condotta da undi 71, residente a. L’urto è stato violentissimo: la giovane èsbalzata sull’asfalto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo.Isono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo,il personale del 118 ha tentato di rianimarla con ogni mezzo possibile. Tuttavia, le ferite riportate eranogravi e il medico legale ha conto il decesso sul luogo dell’incidente.