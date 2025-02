Bergamonews.it - Investe una giovane sulle strisce pedonali e scappa: rintracciato

Leggi su Bergamonews.it

Osio Sotto. Ha investito unache stava attraversandoe si è dato alla fuga.dai carabinieri, è stato indagato con l’accusa di omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 21 febbraio quando i carabinieri della Tenenza di Zingonia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti in via delle Industrie a Osio Sotto per un incidente stradale con omissione di soccorso: una ragazza di 17 anni è stata investita, mentre attraversava, da un’autovettura Renault Clio, che si è poi allontanata senza prestare soccorso.Laè stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Grazie alle indagini condotte dai militari, nel giro di pochi giorni è stato identificato il presunto responsabile: si tratta di un uomo di 79 anni, incensurato, attualmente indagato per il reato di omissione di soccorso.