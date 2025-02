Feedpress.me - "Intesa Usa-Kiev sulle terre rare, venerdì la firma". Anche Putin offre a Trump un accordo sui minerali strategici

Leggi su Feedpress.me

L’tra gli Usa e l’ Ucrainaper un valore di 500 miliardi di dollari , bloccata la scorsa settimana da Volodymyr Zelensky per le condizioni capestro imposte da Donald, sembra ad un passo dalla. In serata , prima il Financial Times e poi un alto funzionario ucraino hanno sostenuto che i due Paesi hanno concordato i termini dell’. «Gli Usa hanno tolto.