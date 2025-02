Notizie.com - Internet a casa, i costi nascosti per cambiare operatore o disdire l’abbonamento

Leggi su Notizie.com

Un utente che decide di disattivare un abbonamento per la linea fissa deve tenere conto di alcuni “nas” che potrebbero essere previsti.Avere una connessioneinè divenuto fondamentale per molti cittadini, soprattutto per chi lavora da remoto. Considerati i rincari nel settore, gli utenti vanno sempre alla ricerca di una tariffa conveniente che possa permettere di risparmiare., inasper(Notizie.com)Quando si cambia, però, bisogna fare attenzione ainecessari per questo tipo di operazione che molto spesso gli utenti non conoscono. A trattare l’argomento è stato uno studio condotto da SosTariffe.it e Segugio.it che ha analizzato irichiesti quando viene disdetto un abbonamento alla linea fissa.