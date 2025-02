Inter-news.it - Inter Under 23, ci siamo: progetto ambizioso per il futuro! Due step

Leggi su Inter-news.it

L’compie i primi passi verso ile ufficializza la seconda squadra per la prossima stagione. Il club nerazzurro diventa così il quarto in Italia ad aggiungere l’23 al proprio.IL PUNTO – Nel corso della conferenza stampa successiva all’Assemblea dei Soci, Beppe Marotta ha confermato che la formazione23 dell’prenderà parte al campionato di Serie C a partire dalla stagione 2025/2026. Uninnovativo e strategico volto a creare un ambiente ideale per la crescita di giovani talenti, permettendo loro di maturare e affinare le proprie qualità. In questo contesto, i ragazzi potranno essere monitorati dallo staff tecnico della prima squadraista e dimostrare le loro capacità in un campionato competitivo, dove poter crescere a livello tecnico e caratteriale senza la pressione del grande palcoscenico.