Sport.quotidiano.net - Inter, un quarto di riposo per i big. Marotta: "Adesso siamo al top"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La vigilia della partita significa, di tanto in tanto, una conferenza stampa col tecnico ad analizzare quel che è stato nella gara prima e quel che potrà essere il giorno dopo. Ma a 24 ore da-Lazio, quarti in gara unica di Coppa Italia stasera alle 21, a parlare per i nerazzurri è direttamente il presidente, Beppe, al termine di un’assemblea dei soci indetta per cambiare lo statuto (permettendo che i prossimi incontri coi piccoli azionisti possano avvenire anche online) e sancire l’ingresso di Massimiliano Catanese, Diego Gigliani e Claudia D’Arpizi nel Consiglio d’Amministrazione, al posto dell’ex Ceo corporate Alessandro Antonello (che ha lasciato il club), di Amedeo Carassai e di Carlo Marchetti. Le figure entranti sono espressioni di Oaktree, come spiega, "per dare un ulteriore apporto di esperienza al management e raggiungere gli obiettivi che tutti vogliamo".