Internews24.com - Inter, Tuttosport duro: «I nerazzurri doppiano la Juve per var a favore». Ecco la classifica in Serie A

di RedazioneFanno discutere le decisioni arbitrali in questo campionato,l’analisi sull’utilizzo var, così l’doppierebbe lasulla tecnologia ‘a’Quella a cui stiamo assistendo non verrà di certo ricordata come una stagione calcistica esente da errori arbitrali. Il VAR in modo particolare è tornato a far discutere, dopo unadi vicissitudini e o errori che hanno coinvolto pressoché tutte le squadre diA. Ne ha parlatoin un lungo approfondimento stamane. Il quotidiano ha riportato la possibile ‘’ delle compagini del massimo campionato italiano per gliventi VAR aquindi la graaduatoria basata sui consulti al monitor da parte dell’arbitro, tecnicamente le On Field Review (OFR). Si tratta di uno dei due possibiliventi del VAR, spiega il blasonato quotidiano, l’altro è l’overrule, la decisione che avviene dopo una comunicazione tramite auricolare, e che riguarda soltanto fatti oggettivi (fuorigioco, dentro-fuori area, ecc.