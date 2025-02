Calciomercato.it - Inter, nuovo derby con il Milan per la rivelazione della Serie A | CM.IT

corso sul mercato per il club nerazzurro, che investirà sui giovani la prossima estate. Tutti i nomi sul taccuino di Marotta edirigenza campione d’ItaliaÈ già partita la nuova era in casa, come ribadito anche dal presidente Marotta nella conferenza stampa post assemblea dei soci.Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itLe premesse di Okatree erano già chiara dalle scorse settimane, con la proprietà che ha intenzione di puntare e investire sui giovani nel prossimo mercato. Profili di qualità e all’altezza dell’, senza per questo privarsi degli attuali alfierisquadra a disposizione di Simone Inzaghi. Talenti che vadano svecchiare una rosa che ha una età media vicina ai 30 anni, oltre a creare valore per la società tra campo e bilancio.Ilpercorso del club campione d’Italia è già iniziato con l’acquisto a gennaio di Sucic, che dal prossimo giugno si metterà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club.