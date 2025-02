Inter-news.it - Inter, Napoli e Atalanta: triello scudetto! Un fattore può pesare – CdS

Leggi su Inter-news.it

La corsasi infiamma conancora in lizza per la vittoria finale. Il Corriere dello Sport analizza i fattori chiave che determineranno l’esito della stagione.IL PUNTO – Analizzando la proiezione dei punti, la formazione di Inzaghi appare come la netta favorita per la vittoria del titolo. L’, assieme alla Lazio, è l’unica squadra ancora in corsa su tre fronti. Quarti di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti, un punto di vantaggio sulin campionato e gli ottavi di Champions League contro il Feyenoord di Van Persie. La profondità della rosa rappresenta il punto di forza dell’nella corsa al titolo. Secondo OPTA, le possibilità di vedere l’alzare (nuovamente) il trofeo sarebbero del 64,8% contro il 28,1 dele il misero 6.1% dell’