Calcionews24.com - Inter, Martinez: «6-0? Alla Lazio era andato tutto male. Oggi mi aspetto una cosa»

Le parole di Josep, portiere dell’, nel pre partito della gara di Coppa Italia contro la. Tutti i dettagli in merito Josepha parlato ai canali ufficiali dell’prima della sfida. PARTITA– «Miuna partita molto combattuta contro una squadra molto affamata, sicuramente non sarà come l’ultima contro di loro .