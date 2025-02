Internews24.com - Inter Lazio, ultimi dubbi da sciogliere per Inzaghi: c’è una novità a centrocampo

di Redazione, Simonescioglie glisulla formazione: c’è unaSimonesembrerebbe aver risolto gliriguardanti la formazione dell’in vista della sfida contro la. In particolare, secondo quanto raccolto dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, è stata annunciata unasignificativa a, dove l’allenatore nerazzurro ha deciso di apportare delle modifiche strategiche.Notizia @SkySport salgono le quotazioni di Frattesi per giocare al posto di Mkhitaryan questa sera. @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) February 25, 2025Infatti, le quotazioni di Davide Frattesi per scendere in campo al posto di Henrikh Mkhitaryan sono in netta crescita in vista della sfida di questa sera. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Simonesta valutando attentamente la possibilità di schierare il giovane centrocampista al posto del giocatore armeno.