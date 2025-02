Inter Lazio supplementari o rigori? Cosa accadrà in caso di parità

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Prima di buttarsi a capofitto nella preparazione della partita di sabato al Maradona l’ha da superare un altro ostacolo: ladi Baroni in Coppa Italia. L’appuntamento è alle ore 21 di questa sera a San Siro, sfida alla quale l’arriva in piena emergenza di formazione visti gli innumerevoli infortuni accorsi. Altra preoccupazione nella scelta dell’undici di Inzaghi sarà la gestione delle forze, ma per questo particolare una differenza di regolamento dalla passata stagione sorride ai nerazzurri.?La novità nel format della Coppa Italia nella stagione 2024/2025 è l’abolizione dei tempifino al turno dei quarti di finale. Indi pareggiosaranno infatti direttamente catapultate nella perfida lotteria dei calci di rigore.