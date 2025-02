Sololaroma.it - Inter-Lazio Streaming Gratis: la Coppa Italia in chiaro, dove vederla

Dopo la 26ª giornata di campionato, che si è conclusa con la netta vittoria della Roma sul Monza all’Olimpico, i riflettori si spostano sugli ultimi due quarti di finale di. Questa sera, alle ore 21:00, ci sarà il calcio d’inizio del match traa San Siro. La vincente affronterà il Milan in semifinale. L’andamento diL’ha iniziato il suo percorso inbattendo 2-0 l’Udinese negli ottavi di finale ed è ancora in corsa su tutti i fronti. La squadra di Simone Inzaghi ha preso la vetta della classifica in Serie A, approfittando del ko del Napoli a Como, battendo 1-0 il Genoa e domenica prossima è in programma proprio lo scontro diretto con i partenopei al Maradona.Più complicato invece il percorso della, che ha battuto proprio il Napoli di Conte agli ottavi per 3-1 grazie alla tripletta di uno scatenato Noslin.