Internews24.com - Inter Lazio, si ferma Darmian! Il difensore chiede il cambio. Dentro Dumfries

di Redazione, si! Ilil, pronto a sostituire ilitalianoA San Siro è in corso il match tra, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con i biancocelesti che stanno mostrando un buon gioco e appaiono più in palla rispetto agli avversari nei primi venti minuti. I nerazzurri faticano a trovare ritmo, ma soprattutto devono reagire al primo intoppo della sfida, ovvero un infortunio per Matteo, che per un problema fisico si è seduto ed ha chiesto il.Ilnon è riuscito a continuare la sua partita ed Inzaghi è corso subito ai ripari, inserendoal posto di. Ennesimo infortunio per i nerazzurri, che oltre a Zalewski, Carlos Augusto dovranno fare a meno anche dell’esterno italiano per i prossimi impegni.