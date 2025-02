Inter-news.it - Inter-Lazio probabili formazioni Coppa Italia: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e leinin vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per i Quarti di Finale di. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – Eliminata l’Udinese, l’di Simoneaspetta ladi Marco Baroni per tentare l’accesso alle Semifinali dicontro il Milan già qualificato. In programma a San Siro i Quarti di Finale dellanazionale nella settimana che porta a Napoli-di Serie A (sabato 1° marzo). Di seguito tutte le inutili sue leinrelative alla squadra nerazzurra.