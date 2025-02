Juventusnews24.com - Inter Lazio, piovono polemiche sul primo gol dei nerazzurri! La rete di Arnautovic doveva essere annullata per doppia infrazione: cosa è successo – FOTO

di Redazione JuventusNews24, altresul gol diche ha sbloccato il match di Coppa Italia: tutti i dettagliL'batte lae si qualifica alla semifinale di Coppa Italia. Tifosi bianconeri furiosi sui social per alcuni errori arbitrali nel match e in particolare sulgol dicheannullato per una.Stesso gol irregolare, decisioni differenti.#CoppaItalia #pic.twitter.com/3vFcQYY5jI— Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) February 25, 2025In primis, un fallo di Dumfries che trattiene Rovella per il braccio sinistro poco prima del tiro dell'austriaco ma soprattutto al momento della bordata di, De Vrij era in fuorigioco sulla LOV (linea di visione del portiere)