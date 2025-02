Inter-news.it - Inter-Lazio, per arrivare al meglio a Napoli bisogna qualificarsi oggi

Leggi su Inter-news.it

è il terzo quarto di finale di Coppa Italia, dopo i due di inizio febbraio che hanno qualificato Bologna e Milan. Alle 21 la partita di avvicinamento allo scontro diretto di, che però non deve certo essere snobbata.VINCERE AIUTA A VINCERE – Snobbare una partita (non irrilevante) pensando a quella (principale) in programma pochi giorni dopo spesso porta a un solo risultato: va male la prima e pure la seconda. Motivo per cuidi stasera non è da catalogare come una “rogna infrasettimanale”. È anzi un’occasione: quella dialallo scontro diretto coldi sabato. Che è certo la partita di cartello, a maggior ragione dopo il sorpasso in classifica del weekend, ma che andrà affrontata nelle migliori condizioni possibili. E arrivarci dopo un’eliminazione di certo non lo sarebbe.