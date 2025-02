Internews24.com - Inter Lazio, occasione Zielinski: ennesimo banco di prova per l’ex Napoli

Leggi su Internews24.com

di RedazioneperPiotr: il polacco riuscirà a sfruttare questa opportunità per acquisire più spazio nella rosa nerazzurra? Questa sera, il palcoscenico di San Siro si prepara ad accogliere una sfida affascinante tra l’e la, e tra i protagonisti che calcheranno il terreno di gioco ci sarà anche il polacco Piotr. Pertalento del, questa partita rappresenta un nuovo e significativodi, un’per dimostrare le proprie capacità e per conquistarsi un ruolo sempre più rilevante all’no dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. LE PAROLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «San Siro osserverà con attenzione anche, che in questi mesi è cresciuto: Inzaghi lo ha utilizzato ovunque, lui si è arrangiato con l’esperienza ma questo è il momento dell’accelerata.