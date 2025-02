Internews24.com - Inter Lazio LIVE 1-0: si va all’intervallo

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 a San Siro per, match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia: segui con noi la cronacaTutto pronto a San Siro per, la sfida di stasera valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. La vincente tra le due andrà a sfidare il Milan in semifinale: si tratta di una partita secca e si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di un risultato di parità al termine dei 90 minuti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!6? Prima occasione per l’– Frattesi trova spazio sull’out destro, va sul fondo e mette in mezzo a rimorchio per Zielinski: il polacco viene anticipato dalla difesa avversaria prima di poter arrivare sul pallone.9? Dia! – Zaccagni lo pesca tra le linee, decisiva la chiusura di Bisseck che devia in corner il tiro del centravanti dei biancocelesti.