Inter Lazio LIVE 1-0 | girata al volo di Zaccagni para Martinez!

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 a San Siro per, match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia: segui con noi la cronacaTutto pronto a San Siro per, la sfida di stasera valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. La vincente tra le due andrà a sfidare il Milan in semifinale: si tratta di una partita secca e si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di un risultato di parità al termine dei 90 minuti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!6? Prima occasione per l’– Frattesi trova spazio sull’out destro, va sul fondo e mette in mezzo a rimorchio per Zielinski: il polacco viene anticipato dalla difesa avversaria prima di poter arrivare sul pallone.9? Dia! –lo pesca tra le linee, decisiva la chiusura di Bisseck che devia in corner il tiro del centravanti dei biancocelesti.