Internews24.com - Inter Lazio LIVE 0-0: inizia il match!

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 a San Siro pervalevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia: segui con noi la cronacaTutto pronto a San Siro per, la sfida di stasera valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. La vincente tra le due andrà a sfidare il Milan in semifinale: si tratta di una partita secca e si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di un risultato di parità al termine dei 90 minuti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!Migliore in campo nel primo tempo:, IL TABELLINO:(3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 2 Dumfries, 10 Lautaro, 11 Correa, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 49 De Pieri, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 58 Cocchi, 95 Bastoni.