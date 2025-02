Inter-news.it - Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona l’attacco!

, comunicate ledel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Simoneha deciso di puntare su un attacco completamente rinnovato dal primo minuto., LE(3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 7 Zielinski, 21 Asllani, 16 Frattesi; 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 99 Taremi.A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 15 Acerbi, 28 Pavard; 2 Dumfries, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella; 10 Lautaro Martinez.Allenatore: Simone(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.Allenatore: Marco Baroni.e non solo: segui-News.it 24/7 su tutte le piattaformeNON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.