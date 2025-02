Internews24.com - Inter Lazio, la probabile formazione scelta da Inzaghi per il match di Coppa Italia

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladaper ildiin programma alle 21Come riportato da Sky Sport, le scelte di Simoneper la sfida ditrasembrano ormai definite. In difesa, davanti a Josep Martinez, tornerà titolare Stefan de Vrij al centro, affiancato da Benjamin Pavard e Yann Bisseck completando così il trio arretrato. A centrocampo, Kristjan Asllani confermato in cabina di regia, supportato ai lati da Piotr Zielinski e Davide Frattesi, formando una mediana completamente rinnovata. Sulle fasce, Matteo Darmian prenderà il posto di Denzel Dumfries sulla destra, mentre sulla sinistra dovrebbe essere confermato Federico Dimarco. In attacco,punterà sulla coppia formata da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.