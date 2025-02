Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi scioglie le riserve: la scelta definitiva su Frattesi e non solo!

Leggi su Internews24.com

di Redazionele: lasue non! Tutte le idee di formazione del tecnico dei nerazzurriSimoneha preso la sua decisionesull’undici da mandare in campo stasera a San Siro per, sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, Davideha dato le giuste garanzie fisiche e ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan per partire dal 1?., così stasera contro laha dato garanzie fisiche e giocherà al posto di Mkhitaryan, provato ieri in rifinitura. 3-5-2 – Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian,, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 25, 2025– «, così stasera contro la