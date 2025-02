Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi rivoluziona la panchina: pronti 5 giovani dalla Primavera

di Redazione, vento di gioventù in arrivo:convoca cinque calciatori dellaper la partita contro laQuesta sera, l’affronta un’importante partita per conquistare un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Prima di eventuali derby contro il Milan, si troverà a sfidare lanei quarti di finale. Il tecnicoprevede di apportare diverse modifiche alla formazione titolare e ha incluso alcunidellanella sua squadra.LE PAROLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Il posto nelle semifinali di Coppa Italia è tutto da conquistare, ma una cosa è sicura: dovessero scendere in campo Topalovic e i suoi fratellini, l’età media della “vecchia”potrebbe toccare picchi da record in questa stagione. Perché ladei campioni d’Italia non è mai stata popolata ditalenti come in questo quarto di finale contro la: Simoneha deciso di aggregare alla prima squadra cinque ragazzi della».