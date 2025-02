Inter-Lazio Inzaghi convoca 5 primavera | chi sono

Leggi su Ilnerazzurro.it

Negli scorsi giorni l’ha annunciato la nascita a partire dalla prossima stagione della seconda squadra Under 23. Il club nerazzurro andrà così ad omologarsi alle altre due società di cartello del panorama italiano: Juventus e Milan, le cui squadre militano nel campionato di Serie C, panorama che attenderà anche la squadra nerazzurra. Un contesto dove i giovani potranno crescere al meglio e cimentarsi così nel calcio professionistico e non più giovanile, pratica già particolarmente diffusa nel calcio europeo, anche se l’a livello die varie categorie Under è sempre stata un fiore all’occhiello. Sempre vincente ma con la pecca di non riuscire poi mai a far “sfondare” qualcuno con i big.Ma l’nei suoi ragazzi vede sempre una risorsa, ed anche per questo vista l’emergenza odierna per il match di Coppa Italia con laneben cinque: Luka Topalovic; Christos Alexiou; Thomas Berenbruch; Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri.